Сергей Шойгу обратился к деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполнили сложные задачи и стабилизировали ситуацию на местах. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Агентство ТАСС, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил в ходе совещания, проведенного в военном ведомстве.

«Нам удалось стабилизировать там ситуацию, сейчас предпринимаются шаги по проведению плановых работ. Уже можно говорить - плановых, так как в этот регион постепенно возвращается жизнь. Здесь все больше и больше мира и спокойствия», - сказал Сергей Шойгу.

Он поблагодарил всех командиров и рядовых за исполнение службы в Нагорном Карабахе, Сирии и в других регионах.

«То, что было в Нагорном Карабахе год назад, когда ситуация была чрезвычайно сложной, можно было преодолеть лишь благодаря усилиям Верховного главнокомандования, работающего 24 часа в сутки», - подчеркнул Сергей Шойгу.