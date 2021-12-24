Мария Захарова пожелала Армении и Азербайджану мира и терпения

Нагорно-карабахский конфликт - один из самых сложных, затяжных и кровопролитных конфликтов. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она пожелала Армении и Азербайджану мира и терпения в урегулировании конфликта.

«Я хочу пожелать Армении и Азербайджану терпения, а также всем экспертам, которые работают и непосредственно контролирует ситуацию, в том числе и с российской стороной», - сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России выразила надежду, что всё уладится, если все стороны приложат максимум усилий.

Она отметила, что трехсторонние соглашения от 9 ноября 2020 года за последний год в целом были выполнены, и что Ереван и Баку по-прежнему привержены безоговорочному соблюдению этих положений.