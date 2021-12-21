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Шойгу рассказал о рисках экспорта терроризма из Афганистана в страны ОДКБ

Шойгу рассказал о рисках экспорта терроризма из Афганистана в страны ОДКБ

Дестабилизация ситуации в Афганистане увеличивает риски проникновения террористов в страны ОДКБ и роста наркотрафика. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.


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