Армения и Индия могут осуществлять взаимовыгодные программы по ряду сфер: Армен Саркисян принял Кишана Дан Деваля

Президент Республики Армения Армен Саркисян 21 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Кишана Дан Деваля.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений и о новых направлениях сотрудничества.

Собеседники отметили, что Армения и Индия имеют большой потенциал для углубления сотрудничества и могут осуществлять взаимовыгодные программы в ряде сфер, в частности, в области новых технологий, науки и образования, культуры и туризма.

Были затронуты также региональные вопросы.