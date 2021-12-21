В Армении начнет действовать Центр интеграции репатриантов

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры создает Центр интеграции репатриантов. В беседе с «Арменпресс» руководитель работ по созданию Центра интеграции репатриантов, репатриант Маргарита Багдасарян отметила, что поставлена задача - осуществлять содействие репатриантам в более скоординированном и широком масштабе.

«Репатриация - очень важный стратегический момент для государства. Процесс создания центра проистекает из этой стратегии. Сегодняшняя ситуация такова, что когда репатриант переезжает в Армению, он сталкивается с рядом проблем, связанных с разными вопросами: оформление документов, общая интеграция. Наш офис все еще работает над этими вопросами. У нас есть отдел репатриации, который ежедневно работает с разными людьми. Мы поняли, что эту работу необходимо проводить более системно и масштабно, и родилась идея создать Центр интеграции репатриантов, которому в первую очередь будет поручено стимулировать репатриацию, помогая человеку на протяжении всего процесса получать поддержку, от начала до конца», - сказала Маргарита Багдасарян.

Маргарита Багдасарян переехала в Армению из США. В Армении у нее не было больших проблем, потому что она здесь родилась, знакома с окружающей средой, традициями, мнениями общества. Тем не менее, трудностей было достаточно.

«Мне тоже было сложно, надо было понять, как работает система здравоохранения, были вопросы с оформлением документов, начиная от штампа в паспорте и заканчивая бюрократическими проволочками. Представьте себе трудности, с которыми сталкиваются люди, которые вообще не жили в Армении, не имеют здесь ни знакомых, ни друзей, ни родственников. Мы стараемся согласованно решать все эти вопросы», - сказала Маргарита Багдасарян.

Офис главного уполномоченного по делам диаспоры, как государственный орган, более информирован о государственных программах, реализуемых государством. И, находясь в прямом контакте с различными ведомствами, офис направляет репатриантов.

Маргарита Багдасарян отметила, что данные о репатриации будут оцифрованы. По ее словам, информация будет собрана и проанализирована, чтобы понять, какие есть репатриационные потоки, кто приезжает, какие у них потребности и т. д. Все это очень важно для будущих программ, способствующих репатриации.

В наши дни довольно много людей заинтересованы в переезде в Армению. В течение года офис принял около тысячи репатриантов, и получил более 3 000 корреспонденций. Большинство писем, отправленных в офис уполномоченного, касались репатриации.

«Интерес большой, мы не хотим его упускать. Сейчас процесс очень активен в Ливане, России, Франции и США. В последнее время к нам начали поступать запросы и от армянской общины Аргентины», - сказала она.

Когда начнет работать Центр интеграции репатриации, представителю Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры сказать сложно. По предварительным данным, центр заработает в середине следующего года. Сейчас решается проблема расположения центра, уточняется формат взаимодействия с разными структурами, у центра будет и онлайн-платформа, решаются его технические проблемы.

Анна Гзирян