Состоялась онлайн-презентация интерактивного мультимедийного электронного путеводителя «От Кумайри до Гюмри»

В сотрудничестве с центром городских исследований Армянский виртуальный университет ВАБС (Всеобщий армянский благотворительных союз) и программа Смитсоновского института «Моя Армения» выпустили первый интерактивный мультимедийный электронный путеводитель «От Кумайри до Гюмри».

Как сообщили «Арменпресс» в ВАБС, презентация электронного путеводителя состоялась 15 декабря в онлайн формате. Проект был реализован при поддержке USAID и Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU).

Интерактивный мультимедийный электронный путеводитель представляет исторические и культурные достопримечательности Гюмри. Он включает в себя интерактивные карты трехмерной (3D) и виртуальной реальности (VR)с динамическими возможностями анализа и поиском смежных структур.

«Благодаря мультимедийному электронному гиду открываются новые возможности с точки зрения дальнейшей популяризации и доступности одной из культурных визитных карточек Армении, исторического и культурного наследия Гюмри», - сказала Астхик Марабян, заведующая Управлением народных промыслов культурного наследия.

Исполняющий обязанности директора USAID в Армении Джефф Паретчан назвал проект «еще одним примером положительной силы партнерства», напомнив о своем предыдущем сотрудничестве с ВАБС, а также о своей электронной книге об исторических и культурных местах Вайоц Дзора.

«У ВАБС четыре основных столпа: культура, образование, гуманитарное и социально-экономическое развитие. Эта выставка культурного наследия Гюмри идеально вписывается в два из этих столпов: культурное и экономическое развитие путем туризма», - в своей приветственной речи отметила член Центрального правления ВАБС и ответственная по общественным связям Арда Аратунян.

По ее словам, Армянский виртуальный университет был пионером технологических инноваций в армянском онлайн-образовании, и новое электронное руководство является тому подтверждением.

«Эта виртуальная выставка будет стимулировать развитие местного и международного туризма в Гюмри. Мы глубоко ценим командную работу, которая помогла воплотить этот проект в жизнь», - сказал Сисак Мхитарян, менеджер программы «Моя Армения».

«Приятно было видеть, как этот проект реализуется. Мы помогли создать хороший материал, подтверждающий и пропагандирующий богатое культурное наследие Армении», - сказала Лорен Эпплбаум, пресс-секретарь Департамента международных отношений Смитсоновского института.

Президент-учредитель ВАБС, член Центрального правления доктор Ерванд Зорян охарактеризовал новое электронное руководство как успешное продолжение серии электронных книг AVC Multimedia. «На этот раз она в формате красивой истории-карты с интерактивным мультимедийным содержанием. АВУ использовал современные технологии для виртуализации прекрасного наследия Гюмри».

В онлайн-презентации участвовали и руководитель Управления культуры мэрии Гюмри Лилит Товмасян, директор-учредитель Центра городских исследований Ашот Мирзоян, Лиз Туник из Департамента международных связей Смитсоновского института и исполняющий обязанности директора д-р Ричард Курин.

В путеводитель включены 12 памятников исторического района Кумайри. Отмечается, что эта серия будет регулярно обновляться и дополняться новыми, чтобы лучше представить богатое историческое и архитектурное наследие культурной столицы Армении.

Серия мультимедийных электронных книг АВУ может быть загружена бесплатно. Она доступна на семи языках, для смартфонов, планшетов и компьютеров.