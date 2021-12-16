США введут торговые ограничения против компаний из Китая, Грузии и Турции

США вводят санкции против компаний из Китая, Грузии и Турции за действия, идущие вразрез с интересами внешней политики Штатов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство торговли.

"Эти 37 организаций были определены правительством США как действующие вопреки внешней политике или интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в документе минторга, который в пятницу будет опубликован в федеральном регистре.

Там отмечается, что речь идет о компаниях из Китая, Грузии, Малайзии и Турции.