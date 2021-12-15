Омбудсмен Армении направил председателю и МГ ОБСЕ отчет о нарушениях Азербайджаном прав армян

Защитник прав человека Армении Арман Татоян направил действующему председателю ОБСЕ и сопредседателям Минской группы ОБСЕ специальный доклад о нарушениях прав жителей приграничных районов Армении действиями вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, в документе приведены конкретные факты и примеры того, что действия азербайджанских вооруженных сил, совершенные при умышленной организации властей Азербайджана, нарушают права в приграничных районах страны людей, нарушена их безопасность и нормальная жизнедеятельность.

Следовательно, восстановление нормальной жизни, прав и безопасности людей является приоритетом. Представлено также влияние этих нарушений на права всего населения Армении.

Кроме того, в отчете анализируются нарушения прав по группам (например, право на жизнь, право на свободное передвижение, права детей и т.д.).

Подчеркнуто, что альтернативные дороги в Сюнике не являются выходом, так как безопасность людей не обеспечивается: вооруженные силы Азербайджана продолжают наблюдение за этими дорогами, мирными жителями и их домами. Более того, они с оружием демонстративно выходят на дороги, в местах, видимых мирным жителям, и совершают действия, нарушающие права человека.

В отчете обосновывается, что источником нарушений прав человека в приграничных районах является политика армянофобии и пропаганды враждебности со стороны азербайджанских властей по отношению к армянам, которая не только не уменьшилась, но и усилилась после войны.

Отсюда вывод однозначен: в армянских селах, во многих случаях возле домов и на дорогах, не должно быть азербайджанских вооруженных военнослужащих. Причем это касается всех их дислокаций, а не только вторжений, произошедших в мае текущего года.

Т.е. должна быть демилитаризованная зона безопасности.

Это не значит, что таким образом сразу решается, что чья это территория. Этот вопрос будет решен позже, по крайней мере, в результате делимитации и демаркации, просто сейчас нужно срочно восстановить права людей и их нормальную жизнь.

Показан пример, что по предложению Защитника прав человека Армении эта идея уже включена в резолюцию ПАСЕ от 27 сентября 2021 года.

Эти подходы Защитника прав человека Армении напрямую вытекают из международных требований ОБСЕ, ООН и международного опыта.