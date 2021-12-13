Победительницей конкурса Miss Universe стала представительница Индии Харнааз Сандху, свидетельствуют кадры трансляции.

Она получила корону от своей предшественницы Андреа Меса родом из Мексики.

На втором месте — уроженка ЮАР. В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлате.

"Мисс Вселенную" впервые выбирают в этой стране.

Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что в проведении конкурса все идет по плану, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.