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Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Победительницей конкурса Miss Universe стала представительница Индии Харнааз Сандху, свидетельствуют кадры трансляции.

Она получила корону от своей предшественницы Андреа Меса родом из Мексики.

На втором месте — уроженка ЮАР. В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Финальный этап мероприятия, празднующего в этом году свое 70-летие, состоялся в израильском курортном городе Эйлате.

"Мисс Вселенную" впервые выбирают в этой стране.

Ранее министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил РИА Новости, что в проведении конкурса все идет по плану, несмотря на распространение нового штамма коронавируса.


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