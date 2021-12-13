Время в Ереване: 11:07:36,   13 Декабрь

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ

 В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает шведская общественная телекомпания SVT.

"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой — в Норвегии.

Сколько человек на борту, пока не известно. К поискам привлекли около десяти лодок и несколько вертолетов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]