В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ

В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает шведская общественная телекомпания SVT.

"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой — в Норвегии.

Сколько человек на борту, пока не известно. К поискам привлекли около десяти лодок и несколько вертолетов.