В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, сообщили СМИ
10:46, 13 Декабрь, 2021
В Балтийском море после столкновения с другим кораблем перевернулось грузовое судно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает шведская общественная телекомпания SVT.
"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", — говорится в сообщении.
Отмечается, что один корабль зарегистрирован в Дании, другой — в Норвегии.
Сколько человек на борту, пока не известно. К поискам привлекли около десяти лодок и несколько вертолетов.
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