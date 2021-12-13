Выход из изоляции или угроза интересам Армении: армянские политологи о формате «3+3» расходятся во мнениях

Армянские политологи продерживаются разных мнений относительно того, стоит ли Армении присоединяться к платформе регионального сотрудничества на Южном Кавказе в формате «3+3».

Политолог Гарик Керьян считает, что Армения должна участвовать в переговорном формате «3+3», чтобы выйти из региональной изоляции и найти способ сосуществовать с соседними странами, в том числе с Турцией и с Азербайджаном. По мнению тюрколога Рубена Сафрастяна, платформа «3+3» для Армении невыгоднее, чем трехсторонние переговоры Армения-Россия-Азербайджан, переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Академик Национальной академии наук РА, тюрколог Рубен Сафрастян сказал «Арменпресс», что Армения от этого формата не имеет никакой пользы. Хотя, с другой стороны, он считает, что если не будет предпринята попытка перевести стратегические для Армении вопросы и, в первую очередь, вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта из формата сопредседателей Минской группы на эту площадку, то в этом случае от «3+3» вреда не будет. По его словам, будущее этой платформы и перспектива ее воплощения в жизнь пока под вопросом.

«Я даже не уверен, что этот формат, в конце концов, будет реализован, потому что если Грузия не участвует, то из стран региона остаются Армения и Азербайджан. И мы знаем, что для нас предпочтительнее размер трехсторонних переговоров, где посредником выступает только Россия. Здесь к России добавляется Турция. Конечно, в какой-то мере более пассивным будет Иран. То есть не думаю, что это будет площадка для решения каких-то реальных проблем. И вообще, конечно, для нас это невыгоднее, потому что в трехсторонних переговорах посредником была Россия, а сейчас, по сути, Турция - наш враг, «старший брат» Азербайджана. Так что в этом плане ничего позитивного не будет, и наоборот, давление на Армению усилится», - сказал Рубен Сафрастян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян 8 декабря в Национальном собрании заявил, что в ближайшие дни состоится предварительное заседание формата «3+3» или «3+2», в котором Армения примет участие на уровне заместитель министра иностранных дел. Премьер-министр подчеркнул, что Армения может быть заинтересована в этом, если окажется, что вопросы, по которым Армения участвует в других форматах, не будут обсуждаться на этой площадке.

После этого 9 декабря МИД Турции объявил, что первая встреча платформы регионального сотрудничества «3+3», предложенная для «прочного мира и стабильности» на Южном Кавказе, состоится 10 декабря в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел. Однако МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси не планирует участвовать в платформе сотрудничества «3+3».

10 декабря МИД России в заявлении «О запуске региональной консультативной платформы «3+3» сообщил, что 10 декабря в Москве под председательством заместителя министра иностранных дел РФ А. Руденко, заместителя министра иностранных дел Азербайджана Х. Халафова, заместителя министра иностранных дел Армении В. Геворгяна, заместителя министра иностранных дел Турции С. Онали, заместителя министра иностранных дел Ирана А. Хагигиана прошло первое заседание региональной консультативной платформы «3+3». Приглашенные представители Грузии на встречу не приехали. Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждались перспективы многостороннего регионального сотрудничества. Стороны договорились сфокусировать платформу на практических вопросах, представляющих интерес для всех участников. Это меры доверия, сотрудничество в торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах, а также реагирование на общие вызовы и угрозы. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении грузинской стороны, двери для которой остаются открытыми.

Арам Саркисян

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1070567/