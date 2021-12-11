Вывод ВС Азербайджана с территории РА —предпосылка для начала делимитации и демаркации. Эксперт

Эксперт по международным отношениями безопасности Соси Татикян считает важным предварительным условием перед началом процесса делимитации и демаркации исключение применения силы и вывод азербайджанских войск с суверенной территории Армении.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказала Татикянв ходе круглого стола на тему "Что последовало за Сочи, что предшествует Брюсселю: возможна ли новая армяно-азербайджанская война?", организованного "Армянским центром демократии и безопасности".

Татикян разработала 11 принципов —для начала процесса делимитации и демаркации.Она назвала два из них, которые должны стать основой для начала этого процесса.

«Во-первых, необходимо исключить применение силы, азербайджанские войска должны уйти с суверенной территории Армении. Это должно быть одним из двух предварительных условий. Во-вторых, вопрос урегулирования Арцахского конфликта следует вывести за эти рамки, он должен идти параллельно —в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - сказала Татикян.

На сочинской встрече лидеры Армении, России и Азербайджана договорились создать комиссию по делимитации и последующей демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном —на основании запроса сторон с консультативным участием Российской Федерации. Эксперт посчитал присоединение России к этому процессу с правом консультативного голоса мудрым и разумным решением.

Она также отметила важную роль ОБСЕ в процессе делимитации и демаркации. Если на первом этапе останутся нерешенные вопросы, по ее словам, возможно создание подгруппы при Минской группе или комиссии вне Минской группы для продолжения процесса делимитации и демаркации - согласно соответствующим нормам ОБСЕ. А если и во втором раунде останутся спорные вопросы, необходимо обратиться в международный суд.