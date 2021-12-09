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В результате азербайджанской провокации двое армянских военнослужащих получили легкие ранения 

В результате азербайджанской провокации двое армянских военнослужащих получили легкие ранения 

Двое военнослужащих ВС Армении 9 декабря получили легкие огнестрельные ранения в результате провокации азербайджанских вооруженных сил в восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, по состоянию на 18:00 часов перестрелка прекратилась.
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