Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении
Указом президента Армении, Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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