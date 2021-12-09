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Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении

Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении

Указом президента Армении, Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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