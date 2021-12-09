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РФ ожидает от Армении и Азербайджана скорейшего формирования комиссий по демаркации и делимитации: Захарова

РФ ожидает от Армении и Азербайджана скорейшего формирования комиссий по демаркации и делимитации: Захарова

В рамках реализации Сочинских договоренностей российская сторона ожидает скорейшего формирования национальных делегаций Армении и Азербайджана с целью создания комиссии для делимитационных и демаркационных работ. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, договоренности в Сочи подтвердили готовность властей Армении и Азербайджана предпринять дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.

«Мы активно работаем над последовательной реализацией достигнутых договоренностей, включая урегулирование пограничных споров и разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», - отметила она.

Официальный представитель МИД России добавила, что в рамках трехсторонней рабочей группы также предпринимаются усилия по разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

Захарова также сообщила, что реализация Сочинских договоренностей обсуждалась в телефонном разговоре глав МИД России и Армении 8 декабря.


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