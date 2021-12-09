 В Армению не приезжала группа по делимитации и демаркации границы: Арман Саркисян

Заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян опроверг информацию, что из России в Армению прибыла группа по делимитации и демаркации границы.

«Из Москвы периодически могут приезжать разные группы для обсуждения своих проблем. Не забывайте, что у нас есть российская военная база. Но отмеченная вами группа по делимитации и демаркации границы из Москвы не приезжала», - как сообщает «Арменпресс», сообщил журналистам Саркисян.

В прессе распространилась информация, что специальный самолет Минобороны России доставил в Ереван членов комиссии по делимитации и демаркации.