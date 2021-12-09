Делегации России, Китая и Ирана проведут встречу в Вене по вопросу СВПД

Делегации России, Китая и Ирана проведут в четверг встречу в Вене на фоне продолжения переговоров по снятию американских санкций с Тегерана, передает агентство Tasnim, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В преддверии заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которое намечено на 14:30 по тегеранскому времени (14:00 мск), в Вене пройдет трехсторонняя встреча переговорщиков Ирана и высокопоставленных переговорщиков России и Китая", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что накануне Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что КНР и РФ согласны с проектами соглашений, предложенными ранее Ираном.

Седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений. Переговоры возобновились в четверг.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.