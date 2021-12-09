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Представители МИД Армении почтили память невинных жертв геноцидов

Представители МИД Армении почтили память невинных жертв геноцидов

В связи с Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления 9 декабря заместитель министра иностранных дел Армении Армен Гевондян, генеральный секретарь МИД Борис Саакян и другие официальные лица воздали дань уважения памяти невинных жертв Геноцида армян, Холокоста, Геноцидов ассирийского и езидского народов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

11 сентября 2015 года на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе Армении, единогласно была принята резолюция 69/323, которая день 9 декабря провозглашала Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.


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