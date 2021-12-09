Миротворцы РФ завершат дело возвращения армянских пленных: Рустам Мурадов

Заместитель командующего Южным военным округом ВС РФ Рустам Мурадов заявил, что есть положительное восприятие вопроса возвращения армянских пленных, захваченных Азербайджаном в результате арцахской войны. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство ТАСС.

«На сегодняшний день все военнослужащие азербайджанской стороны возвращены, и процесс возвращения армянских военнопленных продолжается, есть положительное взаимопонимание. Я считаю, что этот вопрос следует полностью закрыть. Российские миротворцы завершат свою работу», - сказал Рустам Мурадов.

Он отметил, что возвращение военнопленных - обязанность миротворцев.

«Как солдат я понимаю, какого быть военнопленным, что они чувствовали. Помню первый рейс в Баку, когда мы возвращали пленных в Ереван. Самолет приземлился в Ереване, и мы видели слезы на их глазах. Они не верили, что вернулись домой», - рассказал Рустам Мурадов.