Европейские индексы снизились - 08-12-21

МОСКВА, 9 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.80% и составил 15687.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.72% и составил 7014.57 пункта, британский FTSE снизился на 0.04% и составил 7337.05 пункта, а российский RTSI снизился на 2.09% и составил 1612.73 пункта.