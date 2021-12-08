Армения готова и заинтересована в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе: Пашинян

Республика Армения готова и заинтересована в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Анны Мкртчян о трехстороннем заявлении от 9 ноября по разблокировке коммуникаций. Мкртчян спросила премьер-министра, не содержит ли пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября компоненты коридора.

«Все наши комментарии подробно представлены в заявлении министерства иностранных дел от 7 декабря. Теперь в чем суть вопроса: хотите получить ответ, есть ли у нас договоренность о коридоре или вы хотите, чтобы была договоренность о коридоре? Я не согласен с вашими комментариями», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также коснулся замечания депутата о том, что проезд предоставляется за счет Республики Армения. Пашинян подтвердил, что Республика Армения готова, заинтересована в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе в том понимании, что Азербайджан должен иметь железнодорожное и автомобильное сообщение с Нахичеванью через территорию Республики Армения, а Республика Армения должна получить железнодорожное и автомобильное сообщение с Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией через территорию Азербайджана.

«Мы думаем, что должны искать выход в рамках этой логики, мы думаем, что то, что мы предлагаем, и то, что мы зафиксировали во вчерашнем заявлении министерства иностранных дел, полностью соответствует интересам нашей страны. Я уже говорил, что не понимаю риторику, по которой все наши дороги должны быть закрыты, чтобы никто не проходил через нашу территорию, потому что, наоборот, эту логику всегда выдвигали те, кто хотел, чтобы транзита через Армению не было, транспортные маршруты Армении были постоянно закрыты и т.д.», - заключил Пашинян.