Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Францию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 8-10 декабря с рабочим визитом выедет в Париж для участия в совместном заседании рабочей группы по вопросам развития и расширения армяно-французского экономического сотрудничества.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

В ходе визита глава МИД Армении вместе с мэром Парижа примет участие в церемонии официального открытия парка «Эспланада Армении».

Состоятся и встречи с коллегами.