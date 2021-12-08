Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Францию
09:55, 8 Декабрь, 2021
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 8-10 декабря с рабочим визитом выедет в Париж для участия в совместном заседании рабочей группы по вопросам развития и расширения армяно-французского экономического сотрудничества.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.
В ходе визита глава МИД Армении вместе с мэром Парижа примет участие в церемонии официального открытия парка «Эспланада Армении».Состоятся и встречи с коллегами.
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