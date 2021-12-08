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Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Францию

Арарат Мирзоян с рабочим визитом посетит Францию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 8-10 декабря с рабочим визитом выедет в Париж для участия в совместном заседании рабочей группы по вопросам развития и расширения армяно-французского экономического сотрудничества.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД Армении.

В ходе визита глава МИД Армении вместе с мэром Парижа примет участие в церемонии официального открытия парка «Эспланада Армении».

Состоятся и встречи с коллегами.
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