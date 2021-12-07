В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло девяти

В Финляндии подтверждено два новых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", общее количество выросло до девяти, сообщает во вторник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL), передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Финляндии подтверждены две новые коронавирусные инфекции, вызванные вариантом "омикрон". Оба случая инфекции были зарегистрированы в больничном районе Хельсинки и Уусимаа (HUS). Эти люди недавно побывали в Южной Африке и Нигерии", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в Финляндии зарегистрировано в общей сложности девять подтвержденных случаев заражения штаммом "омикрон". Помимо столичного региона, инфекции зарегистрированы в Юго-Западной Финляндии и Северном Саво.

По данным на понедельник, в Финляндии вакцинировано от коронавируса двумя дозами 82,2% населения, одной дозой - 87%, тремя дозами - 7,5%.