Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

Ереванский кукольный театр гастролировал в Арцахе

Ереванский кукольный театр гастролировал в Арцахе

В рамках программы «Тыл - культура, граница - центр» Государственный кукольный театр им. О. Туманяна гастролировал в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», гастроли были названы «Сказочное путешествие кукол», география - Степанакерт, Мартуни и Мартакерт.

Спектакль «Золотой цыпленок» был поставлен именно для детей Арцаха. Его смотрели дети из семей, перемещенных из Шуши и Гадрута.

Помимо спектаклей, театр провел и мастер-классы. Дети знакомились с искусством кукловодства и изготавливали свои первые куклы.

Программа была реализована при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]