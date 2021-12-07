Ереванский кукольный театр гастролировал в Арцахе

В рамках программы «Тыл - культура, граница - центр» Государственный кукольный театр им. О. Туманяна гастролировал в Арцахе.

Как передает «Арменпресс», гастроли были названы «Сказочное путешествие кукол», география - Степанакерт, Мартуни и Мартакерт.

Спектакль «Золотой цыпленок» был поставлен именно для детей Арцаха. Его смотрели дети из семей, перемещенных из Шуши и Гадрута.

Помимо спектаклей, театр провел и мастер-классы. Дети знакомились с искусством кукловодства и изготавливали свои первые куклы.

Программа была реализована при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.