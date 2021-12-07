Летчик-испытатель КБ имени М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер на 85-м году жизни в Москве. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили во вторник в холдинге "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна", - сообщили в пресс-службе.