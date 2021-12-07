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Фильм режиссера Лилит Алтунян «Когда мне грустно» будет показан на международных кинофестивалях

Фильм режиссера Лилит Алтунян «Когда мне грустно» будет показан на международных кинофестивалях

Армяно-французский анимационный фильм «Когда мне грустно» режиссера Лилит Алтунян, после его мировой премьеры, состоявшейся 15 октября на Международном анимационном фестивале Animest (Румыния), был выбран для показа еще на 6 международных кинофестивалях.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Фильм будет показан на известных кинофестивалях в Южной Корее, Португалии, Греции, Казахстане, Шри-Ланке и Франции.

 Фильм снят при финансовом содействии Национального киноцентра Армении компанией «Hoshki Film», совместно с «Folimage» (Франция). Режиссер анимации Лилит Алтунян, сценарий Лилит Алтунян и Армине Анда, продюсер Армине Андан, сопродюсер - Режинальд де Гиебон, композитор - Микаел Восканян. Действующих лиц анимации озвучили Армине Анда (на армянском), Наири Хачадурян (на французском), Виктория Алексанян (на английском).


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