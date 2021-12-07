Россия и Индия отказались от доллара при заключении оружейных контрактов

Россия и Индия отказались от доллара во взаиморасчетах, все платежи ведутся в рублях и рупиях, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе "Рособоронэкспорт" практически на 100% отошел от расчета в американской валюте. Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка", - сказал Михеев.

По его словам, при таком подходе "у нас не возникает риска задержки в платежах при выполнении взятых на себя контрактных обязательств перед нашими партнерами".