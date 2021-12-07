В Национальном собрании минутой молчания почтили память жертв Спитакского землетрясения

Заседание Национального собрания Армении началось с минуты молчания в память жертв Спитакского землетрясения.

Как передает «Арменпресс», в начале заседания 7 декабря с таким предложением к депутатам обратился зампредседателя НС Армении Рубен Рубинян.

33 года назад в Армении произошло страшное стихийное бедствие, которое стало для страны серьезным испытанием. За считанные секунды разрушительное землетрясение привело к обрушению тысяч зданий и гибели десятков тысяч людей. 7 декабря 1988 года в 11.41. 22.7 по местному времени разрушительное землетрясение силой 10 баллов по шкале Рихтера потрясло север Армении.

Землетрясение охватило около 40% территории Армении. Пострадали 21 город и районы, 342 села. Полностью или частично были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван, более сотни сел и поселков Спитакского, Ахурянского, Гугаркского, Арагацского, Калининского и Степанаванского районов.

514 000 человек остались без крова. Травмы различной степени тяжести получили около 20 000 человек, погибли 25 000. Жертв было много, особенно в Гюмри - приблизительно 15-17 000, в Спитаке - 4 000 человек.

В результате разрушительного землетрясения было разрушено 17% всего жилищного фонда Армении, перестали действовать более 100 промышленных предприятий, был нанесен большой ущерб архитектурным, историческим и художественным памятникам.