Байден проведет консультации с коллегами из Европы перед встречей с Путиным

Президент США Джо Байден перед звонком лидеру РФ Владимиру Путину переговорит для координации с европейскими коллегами. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Завтра состоится ...видеоконференция президента Байдена и президента Путина. До нее сегодня президент проведет переговоры с ключевыми европейскими союзниками", - сказал представитель администрации США.

По его словам, предстоящие переговоры необходимы для "координации" послания, которое он планирует донести до российского лидера, и "обеспечения того, что он (Байден) представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников и сильное трансатлантическое единство".

По заявлению представителя администрации, переговоры с европейскими коллегами станут продолжением шедшего последнее время "интенсивного" диалога.

Ранее сообщалось, что лидеры США и России проведут во вторник переговоры в онлайн-формате.