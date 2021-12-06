Фестиваль «Ереван Джаз Фест 2021» завершится концертом известного перкуссиониста Билли Кобэма

VII Международный фестиваль “Ереван Джаз Фест 2021”, посвященный памяти джазового музыканта, перкуссиониста, знатока истории джаза, педагога Армена Тутунджяна (Чико), завершится концертом известного перкуссиониста Билли Кобэма и его коллектива. Концерт состоится 6 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна.

Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 6 декабря президент Армянской джазовой ассоциации Камо Мовсесян рассказал, что познакомился с Билли Кобамом в США в 2011 году и подумал, что было бы хорошо, если бы артист выступил и в Ереване.

Билли Кобэм признался, что очень долго ждал встречи с армянской публикой, и он очень счастлив. Совершая поездку по Еревану, он от города получил положительные впечатления..

Говоря о поклонниках джаза, музыкант отметил, что они везде разные. «На мой взгляд, любители джаза - люди с высокими умственными способностями. У них критический ум, а джаз - образ мышления. Любители джаза и сам джаз похожи на разные языки. Например, известная джазовая песня «My Funny Valentine» в разных исполнениях звучит по-разному. В Армении она представлена по-своему, в Японии - по-другому . Поклонники джаза тоже разные», - сказал он.

Говоря о современном джазе, музыкант подчеркнул, что молодые представители джаза стали мыслить иначе, порой не задумываются о своем происхождении, не видят, откуда они пришли. «Теперь джаз в их исполнении стал очень поэтичным. Они не пытаются представить то, что они пережили, что они чувствовали как группа, но они представляют то, что они чувствуют как личности, а у нашего поколения был более общий подход. Сейчас мы говорим о преходящих вещах и постоянных ценностях, кажется, выходят за рамки этой области. Мы играем классический джаз и основываемся на своих группах», - сказал Билли Кобам.

Фестиваль начался 17 ноября с концерта в клубе «Ararat Jazz Night». Он был организован всемирно известным басистом Ричардом Бона, обладателем премии Грэмми. В рамках фестиваля в Доме кино был показан фильм о джазе «Круглая полночь» на музыку Херби Хэнкока. Джазовый фестиваль добрался и до Дилижана. Там выступили Malkhas Jazz Band и Vahagn Hayrapetyan Band. В Концертном зале Арама Хачатуряна состоялся концерт Государственного камерного оркестра Армении, посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна. Были исполнены композиции Бабаджаняна в джазовой обработке Ваагна Айрапетяна.