Шаан Гантаарян прокомментировал совместное заявление Франции и Саудовской Аравии по ливанскому кризису

Главный редактор ливанской газеты «Аздак» Шаан Гантаарян прокомментировал совместное заявление Саудовской Аравии и Франции о преодолении ливанского кризиса. В беседе с «Арменпресс» касаясь заявления Гантаарян подчеркнул, что очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает посредником в урегулировании дипломатического кризиса между Эр-Риядом и Бейрутом.

«В совместном заявлении говорится о требованиях, особенно о реформах, о новом управлении, о борьбе с коррупцией. Помимо вопросов управления, в отдельном пункте упоминалась необходимость лишь государственного оружия. Я считаю, что это гвоздь всего конфликта. Эр-Рияд не потерпит вмешательства Хезболлы в государственную жизнь страны. Конечно, есть пункты и по безопасности, незаконной торговле и антитеррористическим операциям», - сказал Гантаарян.

По его словам, главная задача - разоружить и убрать с государственного поля проиранскую организацию. «Поэтому я не думаю, что это заявление решит проблемы. Это откроет только небольшое окно и поможет, минуя правительство, оказывать в Ливане помощь бедным. Я думаю, что такое поведение различных государств в обход правительства помогать народу будет продолжаться до парламентских выборов, которые намечены на март», - сказал Гантаарян.