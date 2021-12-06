В Гегаркунике опубликованы предварительные результаты выборов в ОМС

Итоги выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 5 декабря 2021 года, подведены в территориальных избирательных комиссиях N 19,20,21 Гегаркуникской области.

Как сообщили «Арменпресс» в территориальных избирательных комиссиях, в выборах в регионе приняли участие 44,20% от общего числа избирателей. По предварительным результатам голоса распределились следующим образом. В расширенной общине Мартуни партия «Гражданский договор» набрала 62,42% голосов. На втором месте блок «Алашкерт» с 21,73% голосов. Партия «Просвещенная Армения» получила 6,59% голосов, партия «Справедливая Армения» - 4,39%, партия «Страна для жизни» - 3,71%, Коммунистическая партия Армении - 1,14%.

В расширенной общине Гавара блок «Гурген Мартиросян» набрал 52,31% голосов, партия «Гражданский договор» - 40, 21, блок «Наша община» - 7,43%.

Лидером общины Севан является блок «Саргис Мурадян», набравший 79,02% голосов. На втором месте партия АРФД с 11,44%. Партия «Республика» набрала 9,53% голосов.

В Варденисе лидирует партия «Гражданский договор», набравшая 46,11% голосов. Блок «Агарон Хачатрян» набрал 37,36% голосов, блок «Единый Варденис» - 16,51%.

Хосров Хлгатян