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Арарат Мирзоян встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро

Арарат Мирзоян встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро

3 декабря министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро в рамках 28-й Министерской конференции ОБСЕ.

Как  передает Арменпресс, МИД РА сообщает, что Арарат Мирзоянотметил важность консолидации международных усилий для защиты прав человека, в том числе свободы слова и свободы прессы. Он подтвердил поддержку Арменией программ и мероприятий, инициированных представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на всей территории ОБСЕ.

Стороны говорили и о ситуации в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Министр иностранных дел РА представил грубые нарушения международного права, допущенные азербайджанскими вооруженными силами в ходе боевых действий и после установления режима прекращения огня.


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