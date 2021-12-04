В Грузии задержаны пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол
15:00, 4 Декабрь, 2021
МВД Грузии арестовало в Батуми пятерых лиц, разыскиваемых Турцией через Интерпол по подозрению в совершении тяжких преступлений.
Как передаетАрменпресс, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Турция обвиняет задержанных в сексуальном насилии, незаконном лишении свободы, грабеже и причастности к проституции.
Как сказано в сообщении ведомства, ведутся необходимые процедуры по экстрадиции обвиняемых.
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