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В Грузии задержаны пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол

В Грузии задержаны пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол

МВД Грузии арестовало в Батуми пятерых лиц, разыскиваемых Турцией через Интерпол по подозрению в совершении тяжких преступлений. 

Как  передаетАрменпресс, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Турция обвиняет задержанных в сексуальном насилии, незаконном лишении свободы, грабеже и причастности к проституции. 

Как сказано в сообщении ведомства, ведутся необходимые процедуры по экстрадиции обвиняемых.


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