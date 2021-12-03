Применение силы не может быть основой для решения проблемы: состоялась встреча Мирзояна и генсека ОБСЕ

На полях СМИД ОБСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян подчеркнул важность эффективного сотрудничества Армении с ОБСЕ и ее исполнительными структурами, а также реализации проектов в трех измерениях ОБСЕ, направленных на укрепление концепции безопасности. Стороны также коснулись перспектив дальнейшего развития программы сотрудничества с Арменией.

Арарат Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Республики Армения.

Глава МИД Армении подтвердил позицию армянской стороны по деэскалации ситуации в регионе и установлению прочного мира, подчеркнув при этом, что продолжительные провокационные действия азербайджанской стороны и армянофобия и милитаристская риторика руководства Армении подрывают усилия в этом направлении.

Коснувшись возникших в результате 44-дневной войны гуманитарных вопросов, министр Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочной репатриации армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Он подчеркнул также важность сохранения армянского исторического и культурного наследия на территориях Арцаха, которые перешли под контроль Азербайджана.

Арарат Мирзоян отметил, что ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта с применением силы не может быть основой для решения проблемы. Была подчеркнута необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательтсва Минской группы ОБСЕ.