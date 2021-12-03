Азиатские индексы - 03-12-21

ТОКИО, 3 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.00% и составил 28029.57 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.63% и составил 1957.86 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.94% и составил 3607.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.09% и составил 23766.69 пункта.