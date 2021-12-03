На полях СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Армении и Финляндии

На полях СМИД ОБСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря встретился с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто Олави.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел обсудили перспективы расширения двусторонней повестки дня, подчеркнув необходимость активизации взаимных визитов на высоком уровне и консультаций между министерствами иностранных дел.

В контексте углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере отмечена важность шагов по поощрению деловых связей между бизнес-сообществами двух стран и созданию новых возможностей в этой связи.

В ходе встречи был затронут ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян представил собеседнику ситуацию, сложившуюся вследствие агрессивных действий Азербайджана, подчеркнув важность адресной реакции международного сообщества для деэскалации ситуации.

В контексте требующих срочного решения гуманитарных вопросов была особо подчеркнута необходимость репатриации армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом. Арарат Мирзоян выразил удовлетворение последовательной позицией Финляндии в поддержку усилий сопредседательства Минской группы ОБСЕ по всеобъемлющему и прочному урегулированию конфликта.