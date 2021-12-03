Австрийская народная партия выбрала нового канцлера после ухода Курца

Нынешний глава МВД Австрии Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) после окончательного ухода бывшего канцлера Себастьяна Курца из политики и станет следующим канцлером республики, как передает Арменпресс, об этом сообщает телерадиокорпорация ORF. Решение было принято на заседании правления АНП в пятницу.

В четверг многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.

Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным обещает стать и пост министра образования.

По данным СМИ, министерство финансов Австрии должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел - Герхард Карнер, министерство образования - Мартин Полашек. Все они являются членами Австрийской народной партии.