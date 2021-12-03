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Австрийская народная партия выбрала нового канцлера после ухода Курца

Австрийская народная партия выбрала нового канцлера после ухода Курца

Нынешний глава МВД Австрии Карл Нехаммер возглавит Австрийскую народную партию (АНП) после окончательного ухода бывшего канцлера Себастьяна Курца из политики и станет следующим канцлером республики, как передает Арменпресс, об этом сообщает телерадиокорпорация ORF. Решение было принято на заседании правления АНП в пятницу.

В четверг многолетний председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает свои полномочия. Это произошло после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования. Политик отметил, что в пятницу передаст свои полномочия главы АНП.

Вслед за ним нынешний канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о готовности сложить полномочия, выразив убежденность, что функции председателя партии и главы правительства должны быть сосредоточены в одних руках. Позднее об отставке с поста министра финансов объявил Гернот Блюмель, соратник Курца. Вакантным обещает стать и пост министра образования.

По данным СМИ, министерство финансов Австрии должен возглавить Магнус Бруннер, министерство внутренних дел - Герхард Карнер, министерство образования - Мартин Полашек. Все они являются членами Австрийской народной партии.


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