Швейцария поможет Армении в модернизации сельскохозяйственной системы

3 декабря 2021 года Швейцария запускает долгосрочный проект содействия Армении по модернизации системы профессионального образования в области сельского хозяйства.

«Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству одобрило проект содействия Армении на общую сумму в 7 130 000 швейцарских франков. Проект реализуется посредством союза сотрудничества, в который входят международные и местные участники в области развития сельского хозяйства, а также государственный и частный секторы, который мобилизует дополнительные ресурсы. Модернизацию осуществят НПО Швейцарский фонд помощи протестантским церквям (HEKS), НПО «Армянское агентство стратегического развития» и Германское агентство международного сотрудничества (GIZ) при общей координации правительства Армении», - как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном посольством Швейцарии в Армении.

Программа поможет правительству Армении реформировать профессиональное образование в области сельского хозяйства, привести его в соответствие с требованиями рынка, что в дальнейшем будет способствовать экономическому развитию, созданию более достойных рабочих мест. Целью проекта является улучшение возможностей трудоустройства молодых людей, живущих в сельской местности, путем совмещения по ряду профессий теоретических знаний с практической подготовкой.

Частью реформ будет и то, что студенты, приобретая теоретические знания в профессиональных учебных заведениях, смогут повышать свои навыки в местных компаниях и на фермах. Завершив образование, студенты получат дипломы государственного образца.

Проект стартует 3 декабря 2021 года с 9-месячного подготовительного этапа, за которым последует этап реализации, который продлится не менее 8 лет. На это будет выделено 7 130 000 швейцарских франков.

Для повышения эффективности и результативность проекта, Швейцария работает с широким кругом партнеров: международные организации, государственный и частный сектор, научные круги и правительство Армении. Значительный вклад в инвестиции Швейцарии внесут Федеральное министерство экономического сотрудничества Германии (BMZ), Австрийское агентство развития (ADA), Армянский фонд «Измирлян» и другие частные армянские компании. Некоторые из этих инвестиций подлежат окончательному принятию.