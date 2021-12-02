Лавров и Чавушоглу обсудили дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье

«На полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме 2 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Турции М.Чавушоглу.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств «сверили часы» по ключевым двусторонним вопросам, а также обсудили координацию усилий двух стран на региональных треках, включая дальнейшую стабилизацию ситуации в Закавказье.

Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию. Состоялся обмен мнениями по международной повестке дня: Сирии, Ливии, Украине.