Ветераны ВОВ отметили важность сохранения памяти о подвигах маршала Баграмяна

2 декабря отмечается 124-летие со дня рождения выдающегося сына армянского народа, дважды Героя СССР, маршала Ованеса (Ивана) Баграмяна, и важность сохранения памяти о его подвигах, о героизме всех участников Великой Отечественной войны подчеркивается тем, что возле его ереванского памятника в этот декабрьский день собрались и должностные лица, и ветераны, и рядовые граждане, в том числе молодежь. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Русского дома в Ереване, об этом сказал полковник Симон Есаян – председатель Союза ветеранов Армении, совместно с которым Русский дом в Ереване организовал церемонию возложения цветов и венков к монументу в центре армянской столицы.

По случаю 124-летия со дня рождения Ованеса Баграмяна у памятника маршалу на центральном проспекте Еревана, названном в его честь, 2 декабря по инициативе Союза ветеранов Армении и Русского дома в Ереване собрались представители Минобороны Армении, Добровольного общества авиации Армении (ДОСААФ Армения), ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, школьники и студенты.

«Баграмян внес огромный вклад не только в победу в Великой Отечественной войне, но и в военно-патриотическое воспитание молодежи. У него были тесные связи с учеными, писателями, музыкантами и многими патриотами. Армянский народ всегда будет хранить память о маршале Баграмяне. Такие деятели рождаются раз в 100 лет, их героический образ помогает делу военно-патриотического воспитания молодежи. Ни у кого на всем Кавказе нет званий дважды Героев Советского Союза, кроме маршала Баграмяна и Нельсона Степаняна», - сказал Есаян.

По словам ветерана ВОВ Генрика Харатяна, подобные мероприятия очень важны для общества в целом.

«Важно, что сегодня здесь присутствуют представители нашего молодого поколения, чтобы отдать дань уважения герою Великой Отечественной войны. Надеюсь, собравшиеся здесь ветераны примут участие также в мероприятиях к 125-летию со дня рождения маршала. Нам всем уже за 90 лет, мне через два дня исполнится 105. Мы люди, повидавшие жизнь, и нам очень хочется увидеть и услышать, как молодежь ценит, помнит героизм отцов и дедов. Действительно, очень важно помнить подвиги Баграмяна и всех героев. Пусть военно-патриотическое воспитание молодежи и впредь будет в числе приоритетов наших государств и народов», - сказал Харатян.

Ованес (Иван) Христофорович Баграмян — дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, родился 2 декабря 1897 года.