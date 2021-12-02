Вице-премьер Мгер Григорян принял участие во Втором Евразийском конгрессе

В рамках рабочего визита в Москву вице-премьер Мгер Григорян принял участие в пленарной сессии Второго Евразийского конгресса «Ключевые инвестиционные проекты – системные драйверы экономического роста в ЕАЭС».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Армении, в заседании также приняли участие премьер-министр Российской Федерации, вице-премьеры ряда государств-участников СНГ и другие официальные лица.

В ходе сессии вице-премьер Мгер Григорян коснулся необходимости стимулирования роста объемов расчетов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС, доступности рынков капитала и биржевого пространства и открывающихся перспектив.