Президент Армении поздравил наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Мухаммада бин Зайеда Аль Нахайяна с 50-летием ОАЭ

По случаю 50-летия образования Объединенных Арабских Эмиратов президент Республики Армения Армен Саркисян направил наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю главнокомандующего Вооруженными силами, шейху Мохаммед бен Заид Аль Нахайяну поздравительное послание

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента. В послании, в частности, говорится:

«Передаю Вам мои наилучшие теплые пожелания по случаю 50-летия основания Объединенных Арабских Эмиратов.

Пять десятилетий независимости ознаменованы впечатляющими достижениями и прогрессом, которые стали реальностью благодаря умелому управлению и неутомимому труду. Ваши инициативы и программы, основанные на образовании, науке и инновациях, несомненно, приведут ОАЭ к лучшему и благополучному будущему.

Я высоко ценю динамично развивающиеся отношения между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Придаю особое значение нашим встречам и контактам, которые еще больше углубляют дружбу и межгосударственное сотрудничество наших народов.

Убежден, что посредством регулярных встреч, совместных усилий мы будем и дальше расширять и укреплять двустороннее сотрудничество во благо наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - прочного мира и процветания».