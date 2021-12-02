Постпред при ОДКБ рассказал о работе с новыми властями Афганистана

РФ считает необходимым работать с новыми властями в Кабуле для борьбы с террористами ИГ* и "Аль-Каиды"* в Афганистане, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям, постоянный представитель РФ при ОДКБ Микаэл Агасандян.

Он отметил, что активизация террористов и расширение наркопроизводства в Афганистане вполне вероятны, в случае дальнейшей деградации социально-экономического и гуманитарного положения.

"Что касается взаимодействия с новыми властями Афганистана, в том числе по вопросам антитеррора, то мы, с российской стороны, исходим из того, что новая власть в Кабуле – это объективная реальность, и работать с ней прежде всего в интересах становления Афганистана в качестве мирного, независимого и подлинно многонационального государства, свободного от терроризма и наркотиков и живущего в мире и согласии с соседями нужно", - сказал Агасандян.