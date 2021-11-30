Отряды специального назначения Армении, Греции и Кипра провели совместные учения Close Quarter Battle 2021. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет сайт Greek City Times.

Целью совместных учений было повышение боеспособности и взаимодействия объединенного спецназа в боевых условиях. Тренировки включали в себя оперативную боевую стрельбу, поражение движущихся целей, ночные и городские бои, работу с убитыми и ранеными в жилых районах.

«Такие учения вместе с Трехсторонней программой сотрудничества между Грецией, Кипром и Арменией отражают прекрасное сотрудничество между вооруженными силами трех стран», - заявило министерство обороны Кипра.