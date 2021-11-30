В северных регионах Армении температура понизится на 10-12 градусов, в Араратской долине повысится на 8-10 градусов

На территории Армении ночью 1-го, с 3-5 декабря ожидается погода без осадков. Днем 1-го декабря в большинстве регионов, ночью 2-го в отдельных регионах ожидаются осадки, в горных регионах и предгорьях - в виде снега.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, ветер юго-восточный с порывами до 2-5 м/с, 30-го ноября и 1-го декабря в отдельных регионах ожидается усиление до 20-25 м/с.

Днем 1-го декабря в северных регионах температура воздуха понизится на 10-12 градусов, в Араратской долине повысится на 8-10 градусов, в основном ночью с 2-3 декабря понизится на 7-10 градусов.

В городе Ереван с 2-5 декабря ожидается погода без осадков. Днем 1-го, декабря ожидается дождь, возможна гроза. 1-го декабря ожидается усиление до 18-20 м/с.