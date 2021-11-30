Комиссия по регулированию общественных услуг Армении установила новый тариф на воду
Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения установила тарифы на оказание ЗАО «Веолия Джур» услуг водоснабжения, водоотведения (очистки сточных вод). Как передает «Арменпресс», в Комиссии по регулированию общественных услуг сообщили, что в 2022 году тариф для социально незащищенных абонентов останется неизменным - 180 драмов, а для остальных абонентов он повысится до 200,47 драмов, увеличившись на 20,47 драмов.
9 августа 2021 года компания «Веолия Джур» подала в Комиссию запрос на пересмотр (корректировку) тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения (очистки сточных вод) на 2022 год. С 1 сентября по 1 ноября 2021 года Комиссия при участии представителей Водного комитета Республики Армения, компании «Веолия Джур» и общественных организаций по защите прав потребителей инициировала мониторинг для уточнения фактических объемов розничного водоснабжения и включенных в расчет тарифов на услуги объемом в 2 137 566 куб/м.
Параллельно, для установления минимальных тарифов для социально необеспеченных семей, было принято решение правительства РА №1880-н от 18 ноября 2021 года. 10 ноября 2021 года между компанией «Веолия Джур» и правительством РА (в лице Водного комитета) было подписано соглашение №24, на основании которого в условия лицензии компании были внесены соответствующие изменения.Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2022 года.
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