Во Франции рекомендовали вакцинировать детей из групп риска от COVID-19

Высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию от коронавируса для детей возраста 5-11 лет из групп риска и уязвимых категорий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Заявление французского медицинского регулятора появилось после одобрения вакцины BioNTech/Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет на уровне Евросоюза. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рекомендовало расширить применение COVID-вакцины на детей этого возраста.

"Следом Высшее управление здравоохранения проанализировало эпидемиологические данные, а также имеющиеся данные об эффективности вакцины в этой возрастной группе. Медицинский регулятор Франции теперь рекомендует сделать вакцинацию доступной для детей этой возрастной группы: тем, кто подвержен риску переносить заболевание в тяжелой форме и летального исхода, и тем, кто живет в окружении людей с ослабленным иммунитетом или уязвимых лиц, не защищенных вакцинацией, и тех, кто не может привиться", - говорится в заявлении регулятора.

Также HAS рекомендовало усилить меры профилактики в школах, поддерживать ограничения и периодически проводить тесты на COVID-19.

В последние недели, по данным специалистов, резко возросла заболеваемость COVID-19 во всех возрастных группах. Дети в возрасте от 6 до 11 лет стали группой "с самым высоким уровнем заболеваемости" среди школьников, отметил регулятор.