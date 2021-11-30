Американский ракетный эсминец возобновил операцию в Черном море

Ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море, как передает Арменпресс, об этом сообщает Шестой флот США.

"Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) покинул порт Варна в Болгарии 28 ноября 2021 года для возобновления операций в Черном море. Заход в порт еще раз подтвердил приверженность ВМС США альянсу НАТО и таким важнейшим союзникам, как Болгария, продемонстрировав при этом способность Arleigh Burke к развертыванию в зоне ответственности Шестого флота США в поддержку региональной стабильности", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО. Национальный центр управления обороной России сообщил, что силы и средства Черноморского флота следят за его действиями.