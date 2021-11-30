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Посол ЕС в Армении посетила Дом воина

Посол ЕС в Армении посетила Дом воина

Ректор Государственного медицинского университета Армен Мурадян и директор Дома воина Айкуи Минасян ознакомили посла Европейского Союза в Армении Андреа Викторин, посетившую лечебницу, с условиями лечения и реабилитации раненых воинов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Дома Воина. Андреа Викторин были представлены реализующиеся социальные, образовательные и культурные программы.

Андреа Викторин побывала и на кинолекции, проводимой в Доме воина. Когда же ей были показаны танцы ребят на инвалидных колясках, она призналась, что впечатлена всем тем, что делается в Доме воина.

Андреа Викторин предложила обсудить совместные программы профессиональной переподготовки и ряд других программ.
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